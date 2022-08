Nach Sturz über Leitplanke: Töfffahrer mittelschwer verletzt

Ein 19-Jähriger fuhr am Montagabend vom Umbrailpass kommend talwärts in Richtung Sta. Maria im Val Müstair. Kurz nach 19 Uhr kam ihm in einer unübersichtlichen Linkskurve ein Kleinbus mit Anhänger entgegen und der Töfffahrer begann zu bremsen.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, verlor er dabei die Kontrolle über den Töff, stürzte seitlich gegen eine Leitplanke und überschlug sich über diese einen Abhang hinunter. Eine Rega-Crew versorgte den mittelschwer Verletzten notfallmedizinisch und flog ihn im Anschluss ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Wie es zum Unfall kommen konnte, klärt die Kantonspolizei Graubünden nun ab. (red)