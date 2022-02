Nach Kollision mit Leitplanke: Fahrerin eingeklemmt

Eine 25-jährige Autofahrerin ist am Montag um 21.30 Uhr auf der Landstrasse von Klosters Platz in Richtung Klosters Dorf gefahren. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, schleuderte ihr Auto in einer Linkskurve und kollidierte mit der rechtsseitigen Leitplanke.

Aufgrund der Erstmeldung, dass die Frau im Auto eingeklemmt sei, rückte die Strassenrettung Klosters aus. Diese barg gemeinsam mit einem Ambulanzteam des Spitals Schiers die leicht verletzte Fahrerin. Danach wurde die Frau ins Spital nach Schiers gebracht. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang. (so)