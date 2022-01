Mit zu viel Alkohol im Blut verunfallt

Der 65-Jährige ist am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der Alpstrasse in Richtung Monti di Giova unterwegs gewesen, um mit seinem Hund spazieren zu gehen. Dabei prallte er mit der linken Front seines Fahrzeugs gegen eine Mauer am Strassenrand.

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte, korrigierte der Mann anschliessend scharf nach links, worauf das Fahrzeug drei Meter den Abhang hinunterstürzte und gegen eine Baumgruppe prallte.