Mit Auto in Bach gestürzt

Die Angestellte ist mit einem Firmenauto am Donnerstag um 16.40 Uhr auf der Schamserbergstrasse von Zillis in Richtung Donat gefahren. In einer Linkskurve wich sie gemäss ihren Angaben einer Katze aus. Das Auto fuhr über einen rechtsseitigen Ausstellplatz und eine kurze Böschung hinunter, wonach es sich im Bach Fundogn auf das Dach überschlug. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung vom Freitag.

Die Rettungskräfte wurden von zwei Personen verständigt, welche hinter der Frau fuhren. Diese beiden halfen der Frau. Ein Ambulanzteam der Rettung Mittelbünden versorgte die verletzte Frau und transportierte sie ins Spital nach Thusis.