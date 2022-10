Missglücktes Parkmanöver endet an einem Baum

Die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden erhielt am Sonntag um 9.40 Uhr die Meldung über einen Selbstunfall in Waltensburg. Ein 51-jähriger Autofahrer sei anlässlich eines Parkmanövers rund fünf Meter einen Abhang hinunter in einen Baum gefahren.

Laut einer Medienmitteilung wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Die Kantonspolizei Graubünden nahm dem Mann den Führerausweis vorläufig ab. (red)