Spritztour eines 16-Jährigen endet mit Totalschaden in Zuoz

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, hat der 16-Jährige in der Nacht auf Dienstag in Zuoz unrechtmässig das Auto seines Vaters genommen. Zusammen mit einem 17-jährigen Kollegen machte er eine nächtliche Spritztour nach St. Moritz und wieder zurück. Dabei habe er kurz nach 1.30 Uhr auf der schneebedeckten Via Staziun in Zuoz die Herrschaft über das Auto verloren und sei mit einem Pfosten einer Strassenbeleuchtung sowie einem angrenzenden Zaunpfosten zusammengestossen. Das Auto erlitt Totalschaden.