Feuer in Domat/Ems: Elektroroller brennt in Werkstatt

Ein Elektroroller in einer Emser Werkstatt war zum Aufladen mit einer Kabelrolle am Stromnetz angeschlossen. Kurz vor 14.20 Uhr bemerkten Angestellte des Betriebes ein Pfeifen der Batterie und aufsteigenden Rauch, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Daraufhin gab es einen Knall und der Roller begann zu brennen. Die Angestellten zogen das Fahrzeug aus der Halle, die mittlerweile auch Feuer gefangen hatte.

Die Feuerwehr Domat/Ems-Felsberg löschte den Brand in der Werkstatt und der auf dem Vorplatz brennende Elektroroller, wie es weiter heisst. Ein Team der Rettung Chur betreute zwei Betriebsmitarbeiter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden am Gebäude beträgt mehrere Zehntausend Franken und derjenige am Roller gut 6000 Franken. (red)