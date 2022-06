Mehrere 10'000 Franken Schaden bei Brand in Industriequartier

Artikel aktualisiert am 23.06.2022, 9 Uhr

Mehrere Leserreporter meldeten am Mittwochnachmittag, dass im Industriegebiet bei Landquart Rauch aufgestiegen sei. Es brannte im Gebäude der ehemaligen Teppichfabrik an der Zeughausstrasse, ganz in der Nähe der Hauptstrasse zwischen Landquart und Maienfeld.