Marihuana im Wert von 10'000 Franken sichergestellt

Am Freitagabend kontrollierte die Kantonspolizei Graubünden am Lago di Poschiavo mehrere Personen. Wie es in einer Mitteilung heisst, wurde dabei im Rucksack eines 20-jährigen Schweizers zirka ein Kilogramm Marihuana entdeckt. Es war in mehrere Säcke abgepackt. Der Kontrollierte habe zugegeben, dass er das Marihuana selber für den späteren Verkauf sowie für den Eigenkonsum in der Region angebaut und geerntet hatte.

Das Betäubungsmittel weist einen Marktwert von zirka 10'000 Franken auf, heisst es. Zudem wurden zwei Mobiltelefone sichergestellt. Die Kantonspolizei wurde während der Kontrolle von drei Mitarbeitern des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit unterstützt. Es erfolge nun eine Anzeige wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Staatsanwaltschaft Graubünden. (red)