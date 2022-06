Mann wird bei Arbeitsunfall in Furna verletzt

Ein 47-Jähriger war am Donnerstagmorgen gemeinsam mit seinen Arbeitskollegen damit beschäftigt, einen Holzlagerplatz für die Sägerei in Furna zu erstellen. Das teilt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung mit. Als der Baggerführer eine Beige mit Schalungsplatten ablud, seien die Platten umgekippt. Wie es heisst, traf eine davon den Bauarbeiter an den Beinen. Er habe an beiden Beinen mehrere Brüche erlitten. Die Kantonspolizei Graubünden klärt ab, wie es zu dem Unfall kam. (red)