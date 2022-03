Mann verunfallt beim Skifahren

Gemäss der Kantonspolizei Graubünden sei ein 59-jähriger Skifahrer im Skigebiet Davos Parsenn gestürzt. Der Unfall hätte sich auf der Furkapiste in Richtung Sessellift Totalp ereignet, wo der Mann im letzten Steilhang von anderen Schneesportlern liegend aufgefunden worden sei. Der Verletzte sei notfallmedizinisch versorgt und wegen seinen starken Verletzungen mit der Rega in das Kantonsspital in Chur geflogen worden.