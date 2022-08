Mann stürzt sieben Meter vom Dach

Ein 28-jähriger Dachspengler war mit Revisionsarbeiten an einem Hausdach in Fex Crasta in Sils beschäftigt, wie die Bündner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Bei dieser Arbeit sei er gegen 13.35 Uhr rund sieben Meter vom Dach auf eine Wiese mit Gartenplatten hinuntergestürzt. Wie es heisst, leisteten sein Arbeitskollege sowie Drittpersonen sofort Erste Hilfe bis zum Eintreffen einer Rega-Crew. Der Notarzt habe den schwer verletzten Patienten notfallmedizinisch versorgt, bevor er ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen wurde. Die Kantonspolizei Graubünden klärt ab, wie es zu diesem Sturz kommen konnte. (red)