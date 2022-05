Mann stirbt bei Schiessunfall

Bei einem Geburtstagsfest in Trun am Sonntagabend zeigte ein 30-jähriger Sportschütze den Gästen seine Waffen. Das teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Nach ersten Erkenntnissen habe sich bei dieser Präsentation gegen 18.30 Uhr ungewollt ein Schuss aus einem Karabiner 31 gelöst und einen 25-jährigen Anwesenden am Kopf getroffen. Trotz Reanimation sei der junge Mann vor Ort gestorben. Der Waffenbesitzer wurde vorläufig festgenommen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Graubünden die Ermittlungen zu diesem mutmasslichen Schiessunfall aufgenommen. (red)