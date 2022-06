Mann in Davos tot aufgefunden

Am frühen Samstagmorgen ist bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung eingegangen, wonach ein Mann in Davos Dorf beim Seehof-Seeli regungslos am Boden liege. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden am Strassenrand eine männliche Person kurz vor der Einmündung der Talstrasse in die Bahnhofstrasse. Dies teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Die aufgebotene Notärztin konnte nur noch den Tod des erwähnten Mannes feststellen. In der Nähe des Fundortes stiess die Polizeipatrouille auf einen stark beschädigten Töff. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem Verkehrsunfall aus. Dies bestätigte Christian Nold von der Medienstelle der Kantonspolizei am Sonntagmorgen auf Anfrage. «Die Erkenntnisse sind dieselben wie am Samstag, wir gehen von einem Unfall und nicht von einem Tötungsdelikt aus», sagte Nold.