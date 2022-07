Mann bei Arbeitsunfall verletzt

Gemeinsam mit einem Arbeitskollegen ist der 53-Jährige am Mittwoch um 9.15 Uhr damit beschäftigt gewesen, Schalttafeln zu montieren. Diese waren laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden mit einem Gurt an einer Arbeitsmaschine befestigt. So wurden sie über eine Mauer eines Rohbaus gehoben.

Als der Baggerarm weiter ausgefahren wurde, kippte die Arbeitsmaschine nach vorne und die Schalttafeln erfassten den hinter der Mauer stehenden Arbeiter. Dieser zog sich dabei Fussverletzungen zu.

Laut der Mitteilung betreuten Arbeitskollegen den Verletzten bis zum Eintreffen einer Rega-Crew, welche ihn ins Spital nach Ilanz flog. Dieses konnte er am gleichen Tag verlassen. (red)