Mann auf Fussgängerstreifen angefahren

Wie die Churer Stadtpolizei mitteilt, ist ein 52-jähriger Autofahrer auf der Grabenstrasse in Richtung Obertor gefahren. Auf Höhe der Fontanastrasse überquerte gleichzeitig ein 73-jähriger Mann den Fussgängerstreifen in Richtung Altstadt. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Fussgänger. Der Fussgänger zog sich unbestimmte Verletzungen zu. Die aufgebotene Rettung Chur brachte den verletzten Mann ins Kantonsspital Graubünden. Am Auto entstand Sachschaden. (so)