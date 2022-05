Lieferwagen prallt frontal in Auto

Am Mittwoch ist ein 62-Jähriger gegen 21.15 Uhr mit dem Lieferwagen von San Bernardino kommend über die Autostrasse A13 in Richtung Thusis gefahren. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, überholte er kurz vor einer Rechtskurve in Medels ein Auto. Gemäss eigenen Aussagen glaubte er auf der Autobahn zu sein.

Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Auto eines 20-Jährigen. Dadurch wurde der Mitfahrer in diesem Auto eingeklemmt. Bis die Ambulanz eintraf, betreuten anwesende Armeeangehörige eines Wiederholungskurses den schwerverletzten Mitfahrer. Anschliessend flog ihn die Rega ins Kantonsspital Graubünden. Ein zweiter Rega-Helikopter flog den leichtverletzten Autofahrer ins Spital nach Thusis. Das Ambulanzteam brachte den Lieferwagenfahrer zur medizinischen Kontrolle ins Spital Thusis. Wie es zum Unfall gekommen ist, klärt die Kantonspolizei Graubünden nun ab. (red)