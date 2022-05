Lernfahrer verunfallt mit Töff in Lostallo

Kurz nach 15.15 Uhr kam es am Donnerstag in Lostallo zu einem Unfall. Als Teil einer Vierergruppe war ein 21-jähriger Töfffahrer mit Lernfahrausweis von Bellinzona kommend in Richtung San Bernardino unterwegs. Kurz nach dem Dorfeingang von Lostallo habe er die Herrschaft über das Fahrzeug verloren und stürzte, teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Weshalb ist noch unklar.

Beim Sturz kollidierte der Töff mit einer Gartenmauer, überquerte die Strasse und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Der 21-Jährige blieb verletzt auf der Strasse liegen. Ein Team des Rettungsdienstes SAM betreute ihn und brachte ihn ins Spital nach Bellinzona.

Der Töff wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Zudem wurde die Fahrbahn stark verschmutzt und musste vom kantonalen Tiefbauamt gereinigt werden. (red)