Kollision in Landquart: Autofahrer übersieht anderes Auto

Ein 47-Jähriger fuhr am Dienstag in Landquart um 19 Uhr von der Schulstrasse kommend in den Kreisel auf der Deutschen Strasse ein. Gemäss ersten Erkenntnissen übersah er ein im Kreisel fahrendes Auto eines 60-Jährigen und fuhr in dessen Beifahrertüre, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Bei dieser Kollision zog sich der 60-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Team der Rettung Chur betreute ihn und brachte ihn ins Kantonsspital Graubünden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab. (red)