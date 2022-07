Landwirtschaftsfahrzeug rollt führerlos Abhang hinunter

Gemäss einer Mitteilung hat sich der Unfall in Mesocco am Samstag ereignet. Ein 63-Jähriger hielt seinen landwirtschaftlichen Motorkarren auf der Strasse an und begab sich in ein Wohnhaus. Dabei stellte er den Motor des Fahrzeugs nicht ab. Kurze Zeit später stellte der Mann dann fest, dass der Motorkarren mit Heulader selbstständig über einen Abhang hinuntergefallen und im Bachbett zum Stillstand gekommen war.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, rückte die Feuerwehr Alta Mesolcina aus. Nach Rücksprache mit dem Amt für Natur und Umwelt konnten die Einsatzkräfte eine geringe Menge von ausgelaufenem Öl auffangen. Für die Bergung des total beschädigten Motorkarrens musste der Abschleppdienst mit einem Spezialkran aufgeboten werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände des Unfalls ab. (red)