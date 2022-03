Landwirt tödlich verunfallt

Gegen 14 Uhr am Freitagnachmittag war ein Landwirt daran, einen Lastwagen mit Heuballen zu entladen. Dies schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Jeweils mit der Frontgabel des Fahrzeugs stach er in die rund 430 Kilogramm schweren Heuballen. Aus noch ungeklärten Gründen geriet ein ungesicherter Ballen in Bewegung und überschlug sich über den Frontlader in Richtung des Fahrsitzes. Der Landwirt wurde von der schweren Last getroffen.

Ein Notfallarzt der Rega konnte nur noch den Tod des 72-Jährigen feststellen. Das Care-Team des Kantons Graubünden wurde aufgeboten, um die Betroffen zu betreuen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden den genauen Unfallhergang ab. (red)