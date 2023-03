Nächtliche Autofahrt endet in Betonpfeiler

Wie die Kantonspolizei mitteilt, ist in der Nacht auf Montag ein 49-jähriger Autofahrer in La Punt Chamues-ch verunfallt. Gegen 1.30 Uhr war er von Bever kommend auf der Engadinerstrasse H27 in Richtung Madulain unterwegs. Im Dorf kollidierte er mit einem Betonpfeiler.

Die Kantonspolizei führte noch vor Ort eine beweissichere Atemalkoholprobe durch. Der Autofahrer war alkoholisiert und deshalb fahrunfähig. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen. Das stark beschädigte Auto wurde abtransportiert, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (red)