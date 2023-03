Deutlich mehr schwere Gewaltstraftaten und Diebstähle

Im Kanton Graubünden wurden im vergangenen Jahr 11'234 Straftaten erfasst. Das sind 2069 oder rund 23 Prozent mehr als im Jahr 2021. Diese Zahlen präsentierte die Kantonspolizei Graubünden am Montagvormittag an einer Medienkonferenz in Chur.

Den grössten Teil machen die Straftaten gegen das Strafgesetzbuch (StGB) aus, nämlich 8531 (Vorjahr 6575). Vom höheren Deliktsaufkommen ist hauptsächlich die Agglomeration Chur betroffen, wo 43 Prozent aller StGB-Delikte gesetzt worden sind.