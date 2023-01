Velofahrer im Kreisel angefahren und verletzt

Ein 77-jähriger Autofahrer fuhr am Freitag kurz vor 8 Uhr über die Quaderstrasse in Richtung Masanserstrasse. Als er in den Kreisel einfuhr, kollidiert er mit einem 26-jährigen Velofahrer. Dieser befand sich bereits im Kreisel.

Gemäss Mitteilung der Stadtpolizei Chur verletzte sich der Velofahrer beim Sturz am Bein. Die Rettung Chur brachte ihn ins Kantonsspital Graubünden. Wie es weiter heisst, entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Wie es zum Unfall kommen konnte, klärt die Stadtpolizei Chur jetzt ab. (red)