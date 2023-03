Zwei fahrunfähige Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Wie die Stadtpolizei Chur am Sonntag mitteilt, wurden über das Wochenende ab Freitag verschiedene Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei stellte die Polizei Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz fest.

So wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Autofahrer kontrolliert, der sich als fahrunfähig herausstellte. Der Führerausweis wurde ihm laut der Stadtpolizei abgenommen und er wurde zur Anzeige gebracht.

Im zweiten Fall ging am Sonntagmorgen bei der Stadtpolizei die Meldung ein, dass ein stark schwankender Mann an der Grabenstrasse in sein Fahrzeug gestiegen und weggefahren ist. Eine Patrouille der Stadtpolizei traf den Autofahrer kurz darauf an. Auch er hatte sein Fahrzeug in nicht fahrfähigem Zustand gelenkt. Ihm wurde ebenfalls der Führerausweis abgenommen und auch er wird zur Anzeige gebracht. (red)