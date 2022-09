Kollision zwischen Töff und Lieferwagen

Ein 25-jähriger Töfffahrer fuhr von Maienfeld in Richtung Landquart, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Kurz vor 14 Uhr wollte er von der Luzisteigstrasse kommend beim Karlihof Malans nach links Richtung Landquart einfahren. Dabei sei er mit einem Lieferwagen eines 35-Jährigen kollidiert, welcher von Landquart her in Richtung Autobahnanschluss unterwegs war. Wie es heisst, erlitt der Töfffahrer mittelschwere Verletzungen und wurde mit einem Ambulanzteam des Spitals Schiers ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab. (red)