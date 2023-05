Überholmanöver in Brail geht schief: Töfffahrer verletzt

Auf der Kantonsstrasse in Brail kam es am Donnerstag kurz nach 10.30 Uhr zu einem Unfall. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden war ein 65-jähriger Töfffahrer von Zernez kommend in Richtung Samedan unterwegs. Höhe Funtanatschas überholte er ein Auto, das in die gleiche Richtung fuhr. Der 29-jährige Fahrer des Autos bog zur gleichen Zeit links auf einen Ausstellplatz ab. Es kam zur Kollision.