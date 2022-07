Kollision: Lieferwagenfahrer übersieht Auto

Zum Unfall kam es am Mittwoch um 7.45 Uhr auf dem Kirchweg in Glarus. Der Fahrer eines Lieferwagens wollte auf Höhe der Tankstelle nach rechts auf den Kirchweg in Richtung Schwanden einbiegen. Laut Kantonspolizei Glarus übersah der 42-Jährige dabei ein vortrittsberechtigtes Auto. Es kam zur Kollision.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, aber der Lieferwagen und das Auto wurden beschädigt. Kurzzeitig sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen, heisst es. Wobei der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte. (red)