Kollision in Samedan fordert zwei Verletzte

Ein 53-Jähriger war am Samstagnachmittag mit einer Beifahrerin auf der Hauptstrasse von Bever in Richtung Samedan unterwegs, so schreibt es die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung. Zum selben Zeitpunkt sei ein 59-jähriger Fahrzeuglenker mit einer Beifahrerin aus einem Parkplatz auf Höhe der Örtlichkeit Isla Glischa in die Hauptstrasse gefahren. Dabei sei er seitlich-frontal mit dem korrektfahrenden Fahrzeug auf der Hauptstrasse kollidiert.