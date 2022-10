Kollision in Maienfeld fordert zwei Leichtverletzte

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, kam es am Samstagmittag auf der A13 in Maienfeld zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12 Uhr befanden sich drei Autos auf der Überholspur in Richtung Norden. Das vorderste Auto musste wegen stockendem Verkehr bremsen. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, kam es zu einer Auffahrkollision der beiden nachfolgenden Autos.

Ein achtjähriger Junge und seine Mutter wurden in einem der Autos verletzt. Der Junge wurde von der Rettung Chur zur Kontrolle ins Kantonsspital Graubünden überführt. Seine Mutter begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dabei kam es zu einem grösseren Rückstau am Samstagmittag. (red)