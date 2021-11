Kollision führt zu einer Gesichtsverletzung

In Chur ereignete sich am Donnerstagabend ein Unfall. Wie die Stadtpolizei Chur schreibt, verliess eine 68-jährige Autofahrerin die Tiefgarage des Einkaufszentrums City West und fuhr in Richtung Kalchbühlstrasse. Kurz nach der Ausfahrt aus der Tiefgarage kollidierte sie mit einem Strassenlampe. Die Frau verletzte sich dabei am Gesicht und das Fahrzeug wurde stark beschädigt. (so)