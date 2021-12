Kollision beim Verlassen eines Parkplatzes

Gegen 10 Uhr fuhr eine Autofahrerin aus einem Parkplatz an der Via da la Staziun in Pontresina. Ein anderer Automobilist fuhr zur gleichen Zeit in Richtung Bahnhof und kollidierte mit der Autofahrerin.

Die 59-jährige Autofahrerin erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und musste mit einem Ambulanzteam der Rettung Oberengadin ins Spital nach Samedan transportiert werden. Die genaue Unfallursache werde durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt, heisst es weiter. (so)