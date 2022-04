Kollision auf schneebedeckter Strasse

Gegen 7.20 Uhr am Samstag ist auf der Prättigauerstrasse A28 talwärts in Richtung Küblis ein 19-Jähriger mit seinem Auto ins Schleudern geraten. Dies schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung. Aufgrund der winterlichen Fahrbahn sei der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei mit einem Auto aus der Gegenrichtung kommend frontal-seitlich kollidiert. Hinter dem entgegenkommenden Auto sei ein weiteres Personenfahrzeug unterwegs gewesen, welches in das Heck des Autos davor prallte. Alle involvierten Personen seien von einem Notarzt und einem Ambulanzteam medizinisch begutachtet worden.