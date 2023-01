Auto fährt in Thusis Fussgänger an

Ein 89-jähriger Mann wollte am Dienstag um 19.10 Uhr zu Fuss die Hauptstrasse in Thusis überqueren. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, nahte eine 40-jährige Autofahrerin, die in Richtung Zillis unterwegs war. Ihr Auto erfasste den Senior und warf ihn zu Boden.

Ein Arzt des Spitals Thusis habe die ersten medizinischen Versorgungen beim verletzten Mann vorgenommen, heisst es weiter. Eine Ambulanzcrew der Rettung Mittelbünden transportierte den Senior, der sich mehrere Brüche zugezogen hatte, schliesslich ins Spital. (red)