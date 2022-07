Kleintransporter bei Zillis komplett ausgebrannt

Eine 37-jährige Autofahrerin und ihr Lebenspartner fuhren am Sonntag kurz nach 13 Uhr von Thusis herkommend auf der A13 Richtung Süden. Im Tunnel Wegerhaus stellte die Fahrerin einen starken Leistungsabfall sowie austretenden Rauch aus der Front ihres Fahrzeuges fest, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Die Frau konnte ihr Fahrzeug noch aus dem Tunnel in eine Notnische lenken und sich und ihren Mitfahrer vor dem Fahrzeugbrand in Sicherheit bringen.

Die mit insgesamt 19 Personen ausgerückte Feuerwehr des Stützpunkts Schams konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Das total ausgebrannte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genaue Brandursache.

Verkehrsbehinderungen und Umleitung

Wegen des Fahrzeugbrandes kam es zu Verkehrsbehinderungen, wie es weiter heisst. Der gesamte Verkehr der Autostrasse musste zwischen dem Anschluss Thusis-Süd und Andeer während mehr als einer Stunde über die Kantonsstrasse umgeleitet werden. (red)