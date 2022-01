Kind wird in Thusis von Auto erfasst

Ein Achtjähriger lief am Mittwoch in Thusis kurz vor 16 Uhr rechts entlang der Compognastrasse auf dem Trottoir in Richtung Alters- und Pflegeheim. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, betrat er gegenüber des Schulwegs die Strasse, wo er von einem Auto erfasst und zu Boden geworfen wurde.

Ein Ambulanzteam der Rettung Mittelbünden versorgte den Jungen vor Ort und brachte ihn ins Spital Thusis. Wie es heisst, wurde bei dem Kind eine Fussfraktur festgestellt. Die Kantonspolizei klärt nun ab, wie es genau zum Unfall kam. (so)