Kind auf Fussgängerstreifen angefahren

Am Mittwochnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr, ist ein 24-jähriger Autofahrer über die Rheinstrasse in Richtung Ringstrasse gefahren. Zur gleichen Zeit überquerte ein 6-jähriger Junge unmittelbar vor der Einmündung Albulastrasse die Rheinstrasse. Es kam zu einer Kollision von Junge und Auto. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilte, verletzte sich der Junge dabei leicht. Die Stadtpolizei Chur ermittelt den genauen Unfallhergang. (so)