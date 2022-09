Kind auf Churer Fussgängerstreifen angefahren

Ein Autofahrer fuhr am Montagmittag über die Ringstrasse in den Kreisel Ring- / Scalettastrasse und wollte den Kreisel in die Scalettastrasse zu verlassen. Zeitgleich überquerte ein neunjähriger Junge mit seinem Velo den Fussgängerstreifen an der Einmündung in den Kreisel.

Gemäss Mitteilung der Stadt Chur erfasste das Auto den Jungen, der sich bei der Kollision verletzte. Die Rettung Chur brachte den Neunjährigen ins Kantonsspital Graubünden. (red)