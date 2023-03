Nächtlicher Garagenbrand in Landquart

Kurz vor 22 Uhr bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Landquart, dass in einer Doppelgarage im Erdgeschoss ein Brand ausgebrochen war, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Die Flammen erfassten dabei den gesamten derzeit als Lagerfläche genutzten Raum.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Landquart sowie der Kantonspolizei Graubünden evakuierten umgehend die Hausbewohner und konnten zudem zwei Gasflaschen aus dem Brandbereich entfernen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden Teile des Mehrfamilienhauses mittels Ventilatoren von Rauch befreit und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand erheblicher Sachschaden an Material und Gebäude. Die Kantonspolizei klärt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Graubünden die Brandursache ab.