Keine Verletzten bei Vollbrand in Rona

Um 11.45 Uhr am Sonntag wurde auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Rona festgestellt, dass auf der Rückseite eines Stalles ein Brand ausgebrochen war. Das teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Wie es heisst, haben die Flammen zudem auf ein daneben parkiertes Auto übergriffen. Im weiteren Verlauf sei der Stall und das Auto in Vollbrand gestanden. Durch die Bauernfamilie und dazu geeilte Helfer konnten die sich im Stall befindlichen Ziegen in Sicherheit gebracht werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Surses und Albula. Zusätzlich wurde ein Care-Team für die Betreuung der betroffenen Personen aufgeboten. Der entstandene Sachschaden könne derzeit nicht beziffert werden. Die Kantonspolizei klärt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Graubünden die Brandursache ab. (red)