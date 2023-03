In Leggia: 21-jähriger Töfffahrer touchiert Leitplanke und stürzt

Am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr ist es in Leggia zu einem Töffunfall gekommen. Dies teilte die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Sonntag mit. Ein 21-jähriger Töfffahrer fuhr von Grono herkommend über die Kantonsstrasse H13 in Richtung Cama. Direkt vor ihm fuhr ein weiterer Töfffahrer. Auf einem geraden Teilstück bei der örtlichen Bezeichnung Redivolo überholte der Junglenker den vor ihm fahrenden Töff.