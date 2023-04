Mehrere Tausend Franken Sachschaden: Sprayereien in Arosa aufgeklärt

In der Nacht auf den 30. Januar wurden auf sechs Gebäudemauern in Arosa farbige Schriftzüge aufgesprayt. Dies schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Nun gab ein 24-jähriger deutscher Staatsbürger zu, verantwortlich für die Sprayereien zu sein. Zwei Mal wurde er von einem 22-jährigen Komplizen aus Österreich begleitet, welcher aufpasste. Die zwei Tatverdächtigen seien geständig, schreibt die Kantonspolizei weiter. Beide werden an die Staatsanwaltschaft Graubünden verzeigt.

Grosser Sachschaden

Von den Sachbeschädigungen betroffen sind zwei Wasserreservoirs, eine Bergbahnstation, eine Pistenunterführung, eine Parkplatzstützmauer und eine öffentliche Parkgarage. Gemäss Kantonspolizei Graubünden beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Tausend Franken. (red)