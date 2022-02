Kantonspolizei fahndet nach zwei Einbrechern

Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden haben ergeben, dass zwei Männer mehrere Einbruchdiebstähle im Oberengadin und Davos verübt haben dürften. Die mutmasslichen Täter brachen vorzugsweise in einzelne Wohnungen von Mehrfamilienhäusern und vereinzelt auch in freistehende Einfamilienhäuser ein, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Nach diesen Männern wird gesucht:

Der 31-jährige Bezhanishvili Lasha ist 177 Zentimeter gross und von schlanker Statur, hat rote Haare und Sommersprossen im Gesicht. Am rechten Unterarm ist er mit einem chinesischen Schriftzeichen tätowiert und am linken Unterarm trägt er ein tätowiertes Kreuz.