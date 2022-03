Jugendliche gestehen Sachbeschädigung und Brandstiftung in Flims und Ilanz

Vier junge Einheimische im Alter zwischen 14 und 17 Jahren haben im Januar dieses Jahres in Unterschiedlicher Zusammensetzung in Flims und Ilanz Straftaten begangen. Sie beschmierten Abfalleimer, Verkehrstafeln, Werbeplakate, Sicherungskästen, einen Bahnwagen und andere Gegenstände mit Filzstift. Einer der Beschuldigten zündete zudem einen Handtuchspender einer öffentlichen Toilette an, wodurch ein erheblicher Sachschaden entstand. Der Sachschaden aller Delikte beläuft sich auf mehrere Tausend Franken.

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt, konnte sie die Fälle aufklären. Die vier geständigen Jugendlichen werden nun an die Jugendanwaltschaft Graubünden verzeigt. (ivk)