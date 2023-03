Mann wird bei Autounfall auf die Fahrbahn geschleudert

Am Sonntag um 0.12 Uhr war ein 45-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A3 in Richtung Chur unterwegs. Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt, prallte er im Kerenzerbergtunnel mit der Tunnelwand auf der rechten Seite. Weshalb sei noch unklar. Das Auto prallte daraufhin auch in die linke Tunnelwand und der Fahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Wie es heisst, erlitt der 45-Jährige diverse Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Kantonsspital Chur gebracht werden. Das Auto wurde total beschädigt.

Zwecks Unfallaufnahme, Bergung des Autos und Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn in Fahrtrichtung Chur für drei Stunden komplett gesperrt werden. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Näfels-Mollis und der Öl- und Chemiewehr. (red)