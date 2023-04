Vier Verletzte nach Brückeneinsturz

Gegen 15 Uhr am Dienstagnachmittag stürzte in Poschiavo eine Brücke für Langsamverkehr ein. Die Brücke befand sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden zwischen dem Fussballplatz und der Via da Clalt. Fünf Arbeiter befanden sich auf der Brücke, als diese einstürzte. Vier von ihnen konnten sich selbst aus dem Trümmerfeld befreien. Der Fünfte wurde durch die Rettungskräfte geborgen.

Der Rettungsdienst Poschiavo nahm die ersten medizinischen Abklärungen von allen Verunfallten vor. Vier Arbeiter wurden ins Spital Poschiavo gebracht. Von dort aus wurde einer mit der Ambulanz ins Spital nach Samedan und einer mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur transportiert. Gemeinsam mit Spezialisten untersuchen die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden die genaue Ursache des Brückeneinsturzes, wie es vonseiten der Kantonspolizei heisst. (red)