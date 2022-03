In Chur hat die Feuerwehr zurzeit alle Hände voll zu tun

Das bedeutet die aktuelle Gefahrenstufe

In der erheblichen Gefahrenstufe können Brände laut Mitteilung bereits durch brennende Zündhölzer oder Funkenflug eines Grillfeuers entstehen. Die Geschwindigkeit der Feuerausbreitung wird auf offenem Gelände als gross und im Wald mittel eingestuft. Bei Flurbränden wird die Humusschicht verbrannt, vereinzelt sind auch Kronenbrände möglich. Wald- und grössere Flurbrände könnten nur mit modernen Geräten und Fachpersonal der Feuerwehr gelöscht werden, heisst es weiter. (so)

Die Feuerwehr warnt vor Feuer im Freien



In Chur und Umgebung sollen Grillfeuer mit grosser Vorsicht und ausschliesslich in festeingerichteten Feuerstellen entfacht werden. Offene Feuer im Wald und in Waldesnähe dürften nicht gemacht werden. Besonders bei auffrischendem Wind sowie bei dürrem Laub, trockenen Gräsern und Stauden in der Nähe sind brennende Feuer ständig zu überwachen.

Zudem darf man Feuerstellen erst verlassen, wenn sie vollständig gelöscht sind. Bei starkem Wind ist das Feuern im Freien generell zu unterlassen und Raucherwaren und Feuerzeuge dürfen nie sorglos weggeworfen werden.