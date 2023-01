Erneuter Brand im Domleschg

Nach dem Feuer in Scharans kam es am Donnerstag zu einem weiteren Brand im Nachbardorf Almens. Dort brannte ein landwirtschaftlicher Anhänger, der mit Stroh beladen war. Anwohner konnten das Feuer löschen, bevor die Feuerwehr vor Ort war. Ob die Brände in den beiden Dörfern im Domleschg in einem Zusammenhang stehen, ist laut Anita Senti, Mediensprecherin der Kantonspolizei Graubünden, noch unklar.