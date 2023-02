Trotz Suchaktion: Frau konnte in Disentis nur noch tot geborgen werden

Kurz vor 19.30 Uhr am Mittwoch ging bei der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, dass in Disentis/Mustér eine demente Frau vermisst werde. Daraufhin wurde unter der Einsatzleitung der Kantonspolizei Graubünden eine grossangelegte Suchaktion eingeleitet, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Um die vermisste 77-Jährige zu finden, waren ein Helikopter, Flächensuchhunde und Einsatzkräfte der SAC Sektion Piz Terri sowie ein Personensuchhund der Kantonspolizei Graubünden unterwegs.

Kurz vor 23 Uhr fanden die Einsatzkräfte im Gebiet Brulf den leblosen Körper der 77-Jährigen, wie es weiter heisst. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände ab, die zu diesem Todesfall geführt haben.