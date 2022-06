Holzschuppen fällt Flammen zum Opfer

Ein Security-Mitarbeiter hat am Mittwoch gegen 1.40 Uhr bei einem Holzschuppen an der Schulstrasse in Landquart Rauch festgestellt. Daraufhin informierte er die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden.

Wie diese mitteilte, schossen beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Landquart schossen bereits Flammen aus dem Holzgebäude. Ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude konnte durch den raschen Löscheinsatz verhindert werden.